Опасная красота: онколог рассказала о риске рака при кератиновом выпрямлении

Врач Михеева: формальдегид в составах для выпрямления опасен для кожи головы

Врач-онколог Юлия Михеева объяснила, как частое кератиновое выпрямление волос может вызывать рак: выделяющийся при процедуре формальдегид образовывает связи между ДНК-молекулами в клетках и увеличивает риск потенциального вреда для кожи головы и всего организма, сообщает «Секрет фирмы».

«От пары процедур ничего не будет, а вот регулярное их проведение в течение нескольких лет повышает риски», — уточнила доктор.

При этом косметика не принесет вреда, если выделяет не более 0,2% формальдегида, поэтому все зависит от состава, который нужно обязательно проверять.

Врачи категорически не рекомендуют проводить кератиновое выпрямление беременным и детям до 16 лет, людям, страдающим дерматитом, псориазом и другими заболеваниями кожи, женщинам с ослабленными и поврежденными волосами.

Кроме того, кератин повышает риски развития онкологических заболеваний у ребенка, когда мать делает процедуру во время беременности, также оно связано с риском развития облысения.