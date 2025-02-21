Опасен ли метапневмовирус? Врач объяснил, почему не стоит бояться пандемии

Новый вирус, ответственный за всплеск респираторных инфекций в Китае, является одним из многих «простудных» вирусов, которые поражают клетки, выстилающие дыхательные пути, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Ранее стало известно, что вспышка метапневмовируса была зафиксирована в РФ. Инфекцию могли завезти из КНР.

«Таинственный новый вирус, ответственный за всплеск респираторных инфекций в Китае, о чем с тревогой сообщали мировые СМИ, оказался известным человеческим метапневмовирусом (hMPV). Это один из многих „простудных“ вирусов, которые заражают клетки дыхательных путей», — сказал Неронов.

Он добавил, что исследования антител показывают, что почти все люди заражаются этим вирусом к 5 годам. Как и в случае с гриппом, заразиться им можно многократно в течение жизни, так как иммунитет ослабевает, а вирус мутирует, создавая новые варианты.

«Иногда заражение приводит к тяжелому заболеванию и может оказаться смертельным. Тяжелые случаи чаще встречаются у маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом или астмой. В 2018 году в результате заражения hMPV умерли не менее 11 тыс. детей в возрасте до 5 лет. Для сравнения, другой вирус простуды — респираторно-синцитиальный вирус (RSV) — ежегодно убивает 60 тыс. детей во всем мире», — отметил инфекционист.

Неронов отметил, что метапневмовирус вовсе не новый — он давно циркулирует среди людей. Впервые его официально зафиксировали в 2001 году в Нидерландах у детей с респираторными инфекциями. Однако последующие исследования показали, что этот вирус присутствовал в образцах уже в 1976 году, а антитела к нему обнаружены в крови, взятой еще в 1950-е годы. Это означает, что люди сталкиваются с hMPV как минимум несколько десятилетий, а возможно даже столетий.

«Метапневмовирус имеет „родственников“ среди вирусов, поражающих птиц, и считается, что он перешел к человеку около 200 лет назад. Это ключевое отличие от Covid-19, который появился у людей совсем недавно — только в конце 2019 года», — пояснил врач.

Вакцинация

Специалист уточнил, что hMPV относится к группе парамиксовирусов и имеет РНК-геном, который кодирует всего девять белков.

«На данный момент специальных препаратов для лечения hMPV и одобренных вакцин не существует, но исследования ведутся. В 2024 году группа ученых из Оксфордского университета (University of Oxford) начала тестировать мРНК-вакцину, которая должна защищать детей как от hMPV, так и от RSV», — резюмировал Неронов.