Онкологи назвали признаки рака яичников, которые нельзя игнорировать

Рак яичников на ранних стадиях часто протекает без симптомов. Боли, вздутие живота и нарушения цикла требуют обращения к врачу, сообщает Общественное Телевидение России .

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил, что симптомы могут возникать, когда опухоль давит на соседние ткани или вырабатывает гормоны. Возможны слабость, повышение температуры, потеря веса, ночная потливость и дрожь. Еще один признак — асцит, скопление жидкости в брюшной полости и малом тазу.

Онколог Ольга Смирнова посоветовала обращать внимание на изменения цикла.

«Если что-то пошло не так — менструация началась раньше или позже, стала более обильной, вдруг почему-то посередине цикла стало „тянуть“, лучше сделать УЗИ и идти на прием к гинекологу или онкологу», — отметила Смирнова.

Она также назвала тревожными признаками запор или диарею, вздутие живота и утомляемость. При этом болезнь может прогрессировать и без жалоб.

Черемушкин отметил, что носительницам мутаций BRCA1, BRCA2 и CHEK с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы и яичников необходимо регулярно наблюдаться у специалистов. При особенно высоком риске врачи могут рекомендовать удаление яичников. Самолечение способно временно ослабить симптомы и отсрочить диагностику.

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