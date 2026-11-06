Онкологи назвали признаки рака яичников, которые нельзя игнорировать
Рак яичников на ранних стадиях часто протекает без симптомов. Боли, вздутие живота и нарушения цикла требуют обращения к врачу, сообщает Общественное Телевидение России.
Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил, что симптомы могут возникать, когда опухоль давит на соседние ткани или вырабатывает гормоны. Возможны слабость, повышение температуры, потеря веса, ночная потливость и дрожь. Еще один признак — асцит, скопление жидкости в брюшной полости и малом тазу.
Онколог Ольга Смирнова посоветовала обращать внимание на изменения цикла.
«Если что-то пошло не так — менструация началась раньше или позже, стала более обильной, вдруг почему-то посередине цикла стало „тянуть“, лучше сделать УЗИ и идти на прием к гинекологу или онкологу», — отметила Смирнова.
Она также назвала тревожными признаками запор или диарею, вздутие живота и утомляемость. При этом болезнь может прогрессировать и без жалоб.
Черемушкин отметил, что носительницам мутаций BRCA1, BRCA2 и CHEK с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы и яичников необходимо регулярно наблюдаться у специалистов. При особенно высоком риске врачи могут рекомендовать удаление яичников. Самолечение способно временно ослабить симптомы и отсрочить диагностику.
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