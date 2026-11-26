Жители Подмосковья старше 18 лет смогут 28 ноября пройти скрининг на распространенные формы рака в Люберецкой больнице. Прием пройдет без предварительной записи с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет 28 ноября, в субботу, в центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы по адресу: Люберцы, ул. Назаровская, 3. Для участия нужны полис ОМС Московской области, паспорт и СНИЛС.

«Рак на ранних стадиях часто не дает о себе знать, человек не чувствует боли, не замечает тревожных сигналов, поэтому так важно проверяться вовремя. Скрининг помогает найти болезнь до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно. У нас есть возможности находить рак даже на нулевой стадии», — отметила врач-онколог Кристина Безрукова.

Пациентам предложат рентген грудной клетки. Если врачи обнаружат изменения, они назначат компьютерную томографию. Женщины в зависимости от возраста смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез, мужчины — тест на ПСА, онкомаркер предстательной железы.

Все пациенты сдадут анализ кала на скрытую кровь и пройдут дерматоскопию новообразований кожи. При необходимости врачи направят на УЗИ малого таза и брюшной полости. При подозрении на онкологическое заболевание пациента сразу запишут на дополнительное обследование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.