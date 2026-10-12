Онколог в Подольске выявил новообразование печени у сестры пациента

Семейный анамнез пациента с раком печени помог онкологу Подольской больницы выявить новообразование у его сестры до появления симптомов. Женщине рекомендовали дополнительную диагностику и наблюдение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Центр амбулаторной онкологической помощи Подольской больницы обратился пациент с гепатоцеллюлярным раком печени — одним из наиболее агрессивных видов злокачественных новообразований. Онколог Расим Максимов выяснил, что мать пациента умерла от рака печени, а бабушка — с явлениями печеночной недостаточности, асцитом и желтухой.

Семейная история позволила врачу предположить наследственную форму заболевания. Для раннего выявления возможной патологии он пригласил на дополнительное обследование сестру пациента — родственницу первой линии.

«По результатам УЗИ брюшной полости у сестры пациента было выявлено неопределенное новообразование печени. Это еще не диагноз, но уже сигнал, требующий пристального внимания и дальнейшего наблюдения. Родственнице даны рекомендации по дополнительной диагностике и динамическому контролю», — пояснил врач-онколог Подольской областной клинической больницы Расим Максимов.

По информации министерства, гепатоцеллюлярный рак печени нередко имеет наследственную природу. Если заболевание выявлено у родственника первой линии — родителя, брата, сестры или ребенка, — риск для других членов семьи значительно возрастает. Поэтому важно учитывать семейный анамнез, приглашать близких родственников на профилактические обследования и проводить дополнительную диагностику при неопределенных находках.

Раннее выявление опухоли улучшает прогноз: современные методы терапии позволяют излечить заболевание или взять его под контроль. На поздних стадиях возможности лечения значительно ограничены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.