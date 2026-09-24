Онколог в Истре назвал курение причиной рака в неделю здоровья легких

Врач-онколог Истринской больницы Фарход Усманов в Неделю сохранения здоровья легких рассказал о рисках рака легкого и способах его раннего выявления. Курение вызывает 85–90% случаев заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В России в 2025 году выявили около 55 тыс. новых случаев рака легкого. Болезнь может развиваться годами без симптомов, поскольку легкое не болит. Более чем в 70% случаев ее обнаруживают на поздних стадиях.

По словам Фархода Усманова, курение вызывает 85–90% случаев рака легкого и повышает риск заболевания в 20–25 раз. Еще одна угроза — загрязнение воздуха частицами PM2.5, признанными канцерогеном группы 1.

Флюорография и рентген не подходят для раннего выявления рака легкого. Для этого используют низкодозную компьютерную томографию. В Красноярском крае скрининг действует с 2015 года: доля случаев, выявленных на ранней стадии, выросла с 22% до 34%.

«Самое важное для профилактики — отказ от курения. Если бросить до 30 лет, риск снижается на 97%, но бросить никогда не поздно. И второе — не игнорировать скрининг. Если вам 50+, вы курите или курили, обязательно обсудите с врачом низкодозную компьютерную томографию», — призвал Фарход Усманов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.