Онколог рассказала, как правильно проводить самодиагностику груди

Для успешного лечения рака молочной железы важно вовремя его диагностировать, россиянки могут проводить самодиагностику груди в четыре этапа, чтобы своевременно заметить изменения и обратиться за помощью к специалисту. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-онколог, маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Проводить самообследование следует раз в месяц, на 5–12 день после начала менструации, когда ткани груди менее плотные. Женщинам в период менопаузы рекомендуется проводить осмотр в один и тот же день каждого месяца.

Первое, что нужно сделать, — начать с осмотра сосков. Женщине нужно сжать каждый сосок между пальцами и слегка надавить, чтобы убедиться, что нет выделений. Второе — пропальпировать грудь круговыми движениями пальцев, начиная от сосков и двигаясь к основанию груди. Лежать при этом лучше на твердой поверхности. Нужно поднять одну руку вверх и обследовать противоположную грудь, затем повторить для другой стороны.

На третьем этапе самообследования нужно осмотреть подмышечные впадины и область от ключицы до груди, так как новообразования могут появляться и в этих зонах. На четвертом шаге нужно встать перед зеркалом в хорошо освещенном месте и осмотреть обе груди. Они должны быть симметричными, без деформаций, покраснений или изменений кожи.

«Визуальный осмотр помогает выявить любые отклонения, такие как втяжение кожи, выделения, изменение формы или цвета, которые могут сигнализировать о патологии. Если вы обнаружите что-то подозрительное, следует немедленно обратиться к врачу. Если самодиагностика выявила подозрительные изменения, следующими шагами являются профессиональные медицинские исследования. Для начала врач проведет пальпацию груди, чтобы определить наличие уплотнений. Если врач заподозрит патологию, назначат дополнительные обследования», — рассказала Жукова.

Профессиональная диагностика

Первичный метод — это маммография, особенно после 40 лет. Она может выявить патологические изменения в тканях, которые не будут заметны при пальпации. В случаях, когда маммография не дает полной картины или пациентка моложе 35 лет, может быть назначено УЗИ. Это исследование хорошо визуализирует новообразования и может помочь точнее определить характер изменений.

При подозрении на злокачественное новообразование проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастом. Это «золотой стандарт» диагностики, который позволяет выявить заболевание на самой ранней стадии, особенно если другие методы исследования не дали четкого ответа.

«Если подозрения на опухоль остаются, проводится биопсия. Это самый точный метод диагностики, при котором берется образец ткани для анализа. Биопсия позволяет определить, злокачественное ли образование и какой тип рака присутствует, что необходимо для выбора лечения», — добавила маммолог.

Таким образом, регулярная самодиагностика и своевременные визиты к врачу могут существенно повысить шансы на успешное лечение, если обнаружены какие-либо отклонения.