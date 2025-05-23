Онколог рассказала, как отличить обычную родинку от меланомы

Онколог Машкова о меланоме: не каждая родинка представляет опасность

Не каждая родинка таит в себе опасность онкологии. Существует несколько ключевых критериев, которые помогут заподозрить меланому, сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«Для начала проверьте родинку на симметрию — если условно провести через ее центр линию и при этом родинка не будет делиться на две равные части, то стоит встревожиться», — объяснила Машкова.

Она подчеркнула, что вторым признаком меланомы являются неровные края. У здорового невуса они четкие и ровные, а у меланомы — изрезанные, напоминающие географическую карту. Третий важный маркер — неоднородность цвета родинки. Если присутствуют вкрапления черного, синего, красного или белого цвета, то также стоит забеспокоиться.

По словам специалиста, четвертый признак — увеличение размера: если диаметр превышает 6 мм или наблюдается заметный рост, необходимо обратиться к врачу. Пятый критерий — динамика изменений: любые изменения, такие как шелушение, кровоточивость, зуд или появление узелков, требуют немедленной консультации специалиста.

«Важно понимать, что даже один из этих симптомов — достаточный повод для обращения к дерматологу», — отметила онколог.

Самостоятельно отличить доброкачественное образование от злокачественного сложно, поэтому при малейших сомнениях необходимо пройти профессиональную диагностику, включая дерматоскопию и, при необходимости, биопсию, заключила Машкова.