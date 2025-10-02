Онколог рассказал, могут ли импланты спровоцировать рак груди

Увеличение груди остается одной из самых востребованных пластических операций в мире. Ежегодно ее делают более 1,5 млн женщин. В России к пластическим хирургам обращаются свыше 30 тыс. пациенток в год. Но вместе с красотой и уверенностью в себе женщины все чаще задумываются о другой стороне такой эстетики — рисках для здоровья. Могут ли грудные импланты спровоцировать рак, сообщил РИАМО врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.

По поводу связи имплантов с раком молочной железы существуют разные гипотезы, которые обсуждаются в медицинском сообществе, в т. ч. в среде онкологов, уже много лет. Известно, что первые операции по установке силиконовых имплантов женщинам стали делать в 1960-е годы в США, и долгое время они вызывали опасения у врачей. Однако впоследствии многочисленные исследования показали: прямой связи между установкой имплантов и ростом заболеваемости раком молочной железы нет.

Тем не менее полностью исключать угрозу для женского здоровья нельзя.

«Сегодня мы точно знаем, что у некоторых женщин с грудными имплантами, пусть и достаточно редко — примерно 1 случай на 3 млн, может развиться особая форма злокачественного новообразования молочной железы— анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL). За последнее время было выявлено почти 1300 таких случаев», — пояснил Сулиманов.

По словам врача, наиболее вероятной причиной возникновения лимфомы становится хроническая воспалительная реакция тканей молочной железы на имплант.

Особенно это касается текстурированных моделей. Их пористая поверхность контактирует с тканями железы и может стать триггером для развития патологических процессов.

Несмотря на возможные риски образования в груди лимфомы BIA-ALCL, обладательницам имплантов начинать сильно паниковать не стоит, считает онколог.

«Из какого бы качественного материала ни был сделан имплант, для организма он остается инородным телом. Тем не менее, это не значит, что нужно немедленно удалять его. Достаточно регулярно наблюдаться у маммолога и проходить обследования — УЗИ или МР-маммографию. Внимательное отношение к своему здоровью поможет своевременно выявить любые изменения в тканях железы, а определить характер новообразования (доброкачественное или злокачественное) и подобрать оптимальный вариант терапии — задача специалистов», — заявил медик.

По его словам, у женщин с грудными имплантами есть некоторые преимущества.

«Благодаря контрольным скринингам, которые им нужно делать, вероятность обнаружить раковую опухоль на ранней стадии выше. Как видите: в пластической хирургии тоже есть свои плюсы для женского здоровья», — добавил врач.

