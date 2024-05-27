Онколог рассказал, кто находится в зоне риска развития рака губы

Онколог Басанов: основные пациенты с раком губы — мужчины от 65 лет

Рак губы составляет 3% от общего количества раковых опухолей и чаще встречается у мужчин в возрасте 65–75 лет, сообщил РИАМО онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

Специалист рассказал, что при этом виде рака опухоль растет чаще всего на нижней губе. На верхней губе она случается всего в 2–5%. Это означает, что болезнь протекает агрессивно.

«Основными пациентами с раком губы являются мужчины в возрасте 65–75 лет. Женщины заболевают в 3 раза реже», — уточнил онколог.

Основным провокатором рака губы является курение. Увеличивают риск заболеть герпес, болезни ЖКТ и воздействие ультрафиолета. Рак может возникнуть из-за привычки постоянно кусать губы.

«Риск развития рака губы возрастает у пожилых людей (так как у них кожный покров губ истончается), в период менопаузы (из-за гормональных изменений), а также при наличии некоторых хронических заболеваний (псориаз, красная волчанка, сахарный диабет, ксеростомия)», — добавил Басанов.

Понять, что человек болен раком губы, можно по припухлостям на отдельных участках. Они болезненные, покрываются корочками и быстро растут.