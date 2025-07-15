Дочь режиссера Юрия Мороза засветилась на публике за день до его смерти
За день до смерти режиссера Юрия Мороза его дочь, российская актриса Дарья Мороз, не отменила рабочее мероприятие, несмотря на сложную семейную ситуацию. По словам очевидцев, несмотря на участие в программе «БеспринцЫпных чтений», актриса выглядела подавленной, сообщает «7Дней.ру».
Талантливый режиссер Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля после борьбы с онкологическим заболеванием. По информации близких к семье источников, тяжелый диагноз был поставлен около полутора лет назад. Болезнь развивалась стремительно, и медики не смогли остановить ее прогрессирование. В последние недели режиссер уже не поднимался с постели из-за сильного ухудшения состояния.
Супруга режиссера, актриса Виктория Исакова, опубликовала единственное сообщение о трагедии и сообщила детали прощальной церемонии. Она пройдет 16 июля в траурном зале Центральной клинической больнице, после чего тело режиссера будет предано земле на Ваганьковском кладбище. Дарья Мороз разместила в социальных сетях аналогичное сообщение о потере отца.
Всего за сутки до кончины своего отца Дарья присоединилась к культурному событию. В саду «Эрмитаж» проходил фестиваль новой короткой прозы, где она участвовала в программе «БеспринцЫпные чтения».