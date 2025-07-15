Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков выступит на премии «Страну меняют люди»

Для гостей и лауреатов первой национальной премии Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Страну меняют люди» оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков исполнит легендарные композиции советской эпохи. Его выступление станет кульминацией вечера, говорится на официальном сайте АСИ .

Торжественная церемония пройдет 15 июля в московском зале «Зарядье». В этот вечер отметят тех, чьи проекты меняют жизнь страны к лучшему. Планируется, что на церемонии соберется порядка тысячи лауреатов со всей России. Для них состоится культурная программа, которая объединит классику и современность, поэзию и музыку, традиции и инновации.

О премии

Премия проводится Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны РФ, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия — страна возможностей». Специальный партнер премии — Министерство культуры Российской Федерации, которое помогает сделать церемонию масштабной и запоминающейся. Главным коммуникационным партнером выступил медиахолдинг МАЕР, творческим партнером — «Таврида.АРТ». Партнерами были ПАО «Банк ПСБ» и ГК «Ренова».

«Мы рады выступить партнером премии со столь важной миссией. Название „Страну меняют люди“ говорит само за себя: это награда для тех, кто своей энергией, инициативностью, неравнодушием и смелостью двигает нашу страну и общество вперёд. Собственным примером, от маленьких дел и до грандиозных изменений, они демонстрируют: нет ничего невозможного, а к лучшему можно и нужно стремиться всегда, главное — верить в свои силы и не бояться о них заявлять», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ведущими вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. Они представят лауреатов с проектами в разных сферах: социальной защите, создании комфортной среды, технологических прорывах и предпринимательстве.

«Премия „Страну меняют люди“ чествует лидеров изменений, чьи проекты улучшают жизнь и помогают достигать национальных целей. Мы хотим вдохновить граждан их примерами, распространить успешные практики и объединить активных людей. Благодаря поддержке Министерства культуры церемония должна пройти на высоком уровне и стать особенно яркой, привлекая внимание широкой общественности», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

О программе

Вечер откроет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Алексея Верещагина. Также перед гостями выступят балерина Элеонора Севенард и артист балета Денис Родькин, трубач Вадим Эйленкриг и хор Московского Сретенского монастыря, пианист и вокалист Олег Аккуратов и Мариам Мерабова.

Национальная премия АСИ «Страну меняют люди» проводится в первый раз в соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина (поручение от 29 июня 2024 г. № Пр-1240, подпункт «а» пункта 7).

Цель премии — подчеркнуть значимость активных граждан и лидеров экосистемы АСИ — это авторы как поддержанных проектов, так и идей форума «Сильные идеи для нового времени», охватывающих пять ключевых направлений, соответствующих национальным целям: социальное, технологическое, предпринимательское, кадровое, а также экологическое и климатическое. В числе лауреатов также основатели брендов — финалисты и победители конкурса российских брендов «Знай наших».

«Страну меняют люди» — это система ценностей, определяющих единую политику АСИ и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета и повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство. Повышение узнаваемости лидеров — одна из важных задач АСИ.

АСИ оказывает содействие лидерским проектам в продвижении на российском и зарубежных рынках, а также в поиске новых отраслевых партнеров и инвесторов. При наличии запроса агентство может помочь в устранении административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта. Лидеры и команды смогут получить информационную поддержку, а также принять участие в акселерационных программах и мероприятиях АСИ и его партнеров.