Онколог рассказал, как ранняя диагностика груди может спасти жизнь

С начала текущего года только в рамках «Дней открытых дверей» в онкологических центрах Московской области 2 тыс. женщин прошли маммографию. Из них у 13 человек был выявлен рак груди различной стадии. По результатам проведенной диагностики выявленные случаи патологических изменений направлены на дополнительное медицинское наблюдение и дальнейшее специализированное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ежегодно миллионы женщин сталкиваются с диагнозом «рак груди». Чтобы повысить осведомленность населения о важности ранней диагностики, ежегодно 15 октября отмечается Международный день борьбы против рака молочной железы. Этот день призван напомнить каждому, насколько значимо регулярное обследование здоровья и внимательное отношение к своему телу.

«Женщинам в возрасте от 40 рекомендуется проходить процедуру маммографии каждые два года. Это рентгенологическое исследование тканей молочной железы, позволяющее выявить даже небольшие изменения и новообразования задолго до появления симптомов», — прокомментировала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы Анастасия Фатеева.

Почему необходима ранняя диагностика? Потому что рак груди является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин. Однако современные методы лечения позволяют успешно справляться с этим заболеванием именно тогда, когда оно выявлено своевременно. Ранние стадии заболевания обычно протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры становятся ключевым инструментом успешного выздоровления.

Пройти бесплатную маммографию возможно в государственной поликлинике вашего округа, записавшись несколькими способами: через портал государственных услуг (Госуслуги) или лично посетив ближайшую поликлинику. Более подробную информацию о раке груди можно найти на онкопортале Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.