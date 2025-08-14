Онколог Пустынский назвал самое агрессивное онкологическое заболевание

Специалисты отмечают, что онкология слизистой оболочки рта относится к наиболее опасным видам рака, который часто возвращается и имеет высокий уровень смертности. Доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Илья Пустынский подчеркнул важность ранней диагностики этого заболевания для достижения хороших результатов лечения, пишет Life.ru .

Проблема усугубляется тем, что большинство пациентов (более 60%) обращаются к врачам уже на поздних стадиях развития болезни — третьей или четвертой. Медики рекомендуют обращаться к специалистам при появлении таких симптомов, как ощущение жжения или покалывания во рту во время еды.

Согласно медицинским рекомендациям, пациентам следует обратиться к онкологу для комплексного обследования, включая морфологический анализ, если лечение консервативными методами оказывается неэффективным в течение двухнедельного срока. Это позволяет обнаружить злокачественные образования на начальном этапе.

«Злокачественные опухоли могут возникать в различных отделах полости рта, чаще в области языка, дна полости рта, слизистой оболочки щеки, десны, неба. В начальном периоде заболевания наблюдаются безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, которые не поддаются консервативному лечению», — сказал Пустынский.

Своевременное обнаружение онкологии ротовой полости обеспечивает успешное лечение в более чем 90% случаев с сохранением всех функций. Большинство летальных исходов от данного заболевания можно было бы избежать при раннем диагностировании.