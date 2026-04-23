Онколог Пурцхванидзе заявила о пользе активности при раке

У Лерчек диагностирован рак четвертой стадии с метастазами в костях, легких и позвоночнике. Несмотря на болезнь, блогер запустила косметический бренд, занимается бизнесом и участвует в съемках.

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе отметила, что активная жизненная позиция нередко помогает пациентам справляться с диагнозом.

«У меня бывают такие пациенты, у которых один и тот же диагноз, одни и те же стадии. Но один закрылся, ничего не делает и не хочет, у него апатия, а другой активно принимает участие в жизни, занимается работой, не сдается, с улыбкой все делает, с позитивом, с большим сердцем, вкладывает в общение с людьми очень много энергии. В итоге он получает обратную энергию, потому что происходит энергетический обмен. А есть люди, которые закрываются, когда у них диагностирована онкология, никого не хотят видеть. Очень часто пациенты даже не встают с постели, просто лежат – и все. И тогда у них не происходит обмена, нет сил. Откуда? То есть рак и так забирает энергию, а они еще нигде не получают положительных эмоций. И в итоге выздоравливает тот, кто принимает активное участие в жизни, а погибает тот, у кого нет энергии, нет обмена», — заявила эксперт.

Пурцхванидзе предположила, что с блогером работают не только онкологи, но и психологи, помогающие сохранить позитивный настрой. Врач выразила уверенность, что воля к жизни и активность могут сыграть важную роль в лечении.

