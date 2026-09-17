Онколог предупредил о раке кожи, маскирующемся под прыщ

Врач-онколог Дмитрий Пензов рассказал, какие изменения кожи могут указывать на ранние стадии рака и когда стоит обратиться к специалисту, сообщает RT .

Базальноклеточный рак кожи, или базалиома, может начаться с небольшого светло-розового узелка, похожего на прыщ. Врач-онколог, онкодерматолог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов призвал следить не только за родинками, но и за любыми новыми образованиями.

«Насторожить должно, прежде всего, „поведение“ небольшого образования. Если человек замечает, что оно постепенно увеличивается, периодически кровит или покрывается корочкой, а затем снова появляется, его нужно показать врачу. Особенно это касается образований на лице, ушах, носу, плечах и других участках, которые регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и получают солнечные ожоги после загара», — объяснил врач.

Пензов отметил, что меланома на ранних стадиях может не вызывать дискомфорта, однако без лечения метастазирует и прорастает в ткани. Риск рака кожи повышает солярий.

«Вред от УФ-лучей в солярии в десятки раз выше, чем воздействие активного солнца. Достаточно регулярно загорать по десять минут один раз в неделю, чтобы попасть в группу с повышенным риском онкозаболевания кожи», — подчеркнул Пензов.

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