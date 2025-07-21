Онколог предупредил о коварстве рака прямой кишки

Рак прямой кишки может развиваться бессимптомно и проявляться только на поздних стадиях, сообщил РИАМО врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Основные виды рака прямой кишки — аденокарцинома, которая развивается из железистых клеток, и более редкие формы, такие как перстневидноклеточная опухоль, склонная к раннему метастазированию. Рак может долго не проявляться, и на ранних стадиях пациенты часто не обращают внимания на симптомы, такие как запоры, диарея, боли в животе или кровь в кале», — сказал Басанов.

Он подчеркнул, что это опасно, так как болезнь прогрессирует, и важным сигналом являются такие симптомы, как потеря веса, усталость и частые позывы к дефекации.

«Рак прямой кишки — это злокачественное заболевание, начинающееся с аномального роста клеток слизистой оболочки кишечника, который может распространяться на другие органы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний, особенно среди людей старше 45 лет», — отметил врач.

Басанов рассказал, что мужчины заболевают чаще, чем женщины. По частоте встречаемости среди онкозаболеваний рак прямой кишки занимает третье место.

«Факторы риска включают хронические воспаления кишечника, полипы, неправильное питание, ожирение, курение и генетическую предрасположенность. Также возраст старше 50 лет значительно повышает вероятность заболевания», — поделился специалист.