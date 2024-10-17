Онколог назвала важный этап лечения рака молочной железы

Лечение рака молочной железы включает в себя хирургическое вмешательство, системную терапию — химиотерапию и таргетную терапию, лучевую терапию. Однако ни одно современное лечение не обходится без важного этапа исследования, в который входит биопсия сторожевого лимфатического узла, рассказала РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Сторожевые лимфатические узлы — это первые узлы в цепи лимфатического оттока, куда как правило метастазируют опухолевые клетки. Понимание их роли в процессе метастазирования позволяет врачам оптимизировать лечение и минимизировать инвазивность хирургических вмешательств.

«Биопсия сторожевого лимфатического узла позволяет определить, есть ли метастазы, и в случае их отсутствия избежать удаления всех подмышечных лимфатических узлов. Это снижает объем операции и риск послеоперационных осложнений, таких как лимфостаз, при котором конечность может отекать и терять функциональность. В ходе операции врач удаляет лимфатический узел, находящийся ближе всего к опухоли, который затем исследуется в лаборатории. Если в нем нет раковых клеток, операция может быть завершена без дальнейшего вмешательства», — рассказала Жукова.

Лечение рака молочной железы состоит из нескольких этапов. Хирургическое вмешательство применяется на ранних стадиях, когда еще можно удалить саму опухоль и, если нужно, затронутые ею лимфатические узлы.

Таргетная терапия направлена на конкретные молекулы, такие как мутированный ген HER2, что позволяет эффективно уничтожать раковые клетки, замедляя их рост. На более поздних стадиях, когда существуют отдаленные метастазы, применяются новые препараты для гормональной терапии, основанные на генетических исследованиях опухоли. Это позволяет выявить молекулярные мишени и назначить препараты, которые оказывают воздействие на эти изменения, что в ряде случаев приводит к значительным улучшениям состояния пациенток.

«Комплексный подход к лечению рака молочной железы формируется на основе индивидуальных характеристик каждого случая. Онкологический консилиум, состоящий из хирургов, химиотерапевтов и радиотерапевтов, разрабатывает план лечения на основе всех полученных данных и обследований, что повышает шансы на успешное выздоровление», — заключила врач-онколог.