Онколог назвал причины рака желудка у блогера Лерчек

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), недавно родившей четвертого ребенка, выявили рак желудка IV стадии. Врач-онколог, химиотерапевт Дмитрий Олькин объяснил возможные причины развития заболевания и шансы на ремиссию, сообщает kp.ru .

По его словам, у пациентов до 50 лет ключевыми факторами риска считаются наследственная мутация гена CDH1 и инфекция Helicobacter pylori. При мутации повышается риск диффузного рака желудка, который трудно выявить при обычной гастроскопии, а также долькового рака молочной железы.

«Гормональные изменения во время беременности могут немного подтолкнуть развитие уже существующей опухоли. Но чаще симптомы беременности просто маскируют рак — это тошнота, изжога, дискомфорт», — рассказал Олькин.

Helicobacter pylori признана канцерогеном первого класса. Без лечения инфекция может привести к хроническому воспалению, атрофии слизистой и развитию опухоли. В странах Азии массовое выявление и терапия бактерии снизили заболеваемость почти вдвое.

К дополнительным факторам риска врач отнес курение, ожирение, избыток соли, копченостей и ультраобработанных продуктов. Среди тревожных симптомов — потеря веса, быстрая насыщаемость, слабость, изменение вкуса, на поздних стадиях — боли, рвота «кофейной гущей», анемия.

На IV стадии операцию обычно не проводят. Применяют химио-, таргетную и иммунотерапию. По словам специалиста, даже при позднем диагнозе возможна длительная ремиссия — все зависит от типа и особенностей опухоли.

