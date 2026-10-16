Онколог Люберецкой больницы объяснила, как проводить самообследование груди

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала о правилах ежемесячного самообследования груди и изменениях, при которых нужно обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самообследование груди занимает не больше пяти минут в месяц. Оно не позволяет поставить диагноз, но помогает заметить изменения и вовремя обратиться к специалисту. Большинство женщин обнаруживают опухоль самостоятельно — при гигиенических процедурах или переодевании. Раннее выявление болезни упрощает лечение и повышает шансы на выздоровление.

Оптимальное время для проверки — через 5–7 дней после начала менструации, когда грудь наименее чувствительна и отечна. При отсутствии менструаций или нерегулярном цикле обследование проводят в один и тот же день каждого месяца.

Сначала нужно осмотреть грудь перед зеркалом с опущенными, затем с поднятыми руками. Важно оценить форму, размер, цвет кожи, наличие втяжений, морщин, ямочек и выделений из сосков. Небольшая асимметрия нормальна.

Затем следует лечь на спину, подложить под правую лопатку небольшую подушку или свернутое полотенце, а правую руку завести за голову. Подушечками пальцев левой руки мягкими круговыми движениями прощупать правую грудь от внешнего края по спирали к соску, затем — подмышечную впадину, где расположены лимфоузлы. После этого повторить проверку слева. Сосок нужно аккуратно сжать большим и указательным пальцами: в норме выделений быть не должно.

Повод обратиться к врачу — уплотнение в груди или подмышке, изменение размера или формы груди, втяжение или изменение формы соска, выделения, покраснение, морщины или ямочки на коже, а также боль, которая не проходит с циклом.

«Большинство изменений в груди доброкачественные. Но показаться врачу нужно, чтобы убедиться, что все в порядке, или вовремя начать обследование», — пояснила Ани Баданян.

Уплотнение нельзя пытаться размять или продавить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.