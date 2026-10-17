Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю его 75-летия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

В обращении российский лидер подчеркнул, что юбиляр снискал заслуженное признание среди сограждан и высокий авторитет на международной арене в качестве опытного и дальновидного государственного деятеля. Он вносит существенный вклад в развитие страны и защиту ее интересов в мире.

Путин указал на высокую оценку Россией принципиальной позиции Субианто. Она нацелена на укрепление дружественных связей между государствами.

Путин отметил, что регулярные плодотворные контакты помогают развивать конструктивное партнерство Москвы и Джакарты на площадках ООН, БРИКС, диалога Россия—АСЕАН и других многосторонних форматов. Президент РФ выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальной региональной, глобальной и двусторонней повестке в интересах международной безопасности и стабильности. Он также пожелал индонезийскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в управлении страной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.