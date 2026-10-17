Володин про Зеленского: козлом он стал давно, а козлом отпущения — недавно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на вопрос журналиста во время пресс-брифинга в бельгийском Брюсселе о том, не считает ли он себя «козлом отпущения» для американского президента. На данную реплику Зеленский с усмешкой заявил, что его реакция и служит ответом.

Комментируя это высказывание, председатель Госдумы заявил, что Зеленский предал память предков и созданное ими прошлое.

«Козлом он стал давно, а козлом отпущения — недавно», — написал парламентарий.

Володин напомнил, что дед Зеленского, Семен Иванович, прошел Великую Отечественную войну в борьбе с фашизмом. Он был удостоен двух орденов Красной Звезды. При этом прадед Зеленского и три брата деда стали жертвами Холокоста.

Володин отметил, что сегодня рядом с местом упокоения деда Зеленского на Всебратском кладбище в Кривом Роге хоронят представителей националистических формирований. Володин подчеркнул, что советские солдаты сражались не за такое будущее, и выразил уверенность, что нынешнему президенту Украины не удастся избежать ответственности.

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