Лавандовый бриллиант «Алросы» за 1,5 млн долларов продадут как инвестиционный

Лавандовый бриллиант «Алросы» в форме сердца, оцениваемый более чем в 1,5 млн долларов, планируют продать в рамках специальной программы инвестиционных бриллиантов. Об этом ТАСС рассказал глава Якутии Айсен Николаев на полях Российской энергетической недели.

«Он будет продаваться по программе реализации инвестиционных бриллиантов. Компания проведет соответствующую оценку», — пояснил Николаев.

Ранее стало известно, что «Алроса» покажет лавандовый бриллиант огранки Heart cut («сердце») в Екатеринбурге. Презентация назначена на 22 октября. Издание RR назвало камень самой яркой драгоценностью 2026 года. Его изготовили из якутского алмаза, добытого в 2025 году, — возраст самого кристалла составляет около 350 млн лет.

В Alrosa Diamond Exclusive отмечали, что после закрытия рудника Argyle в 2020 году такие крупные розовые бриллианты вызывают у рынка повышенный интерес. По данным Fancy Color Research Foundation, с 2005 года индекс цен на них вырос в четыре раза, на 390%. Форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве 14–16 октября при поддержке правительства РФ, Минэнерго России и правительства Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.