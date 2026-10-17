Мужчина упал с 8 этажа после прихода мужа любовницы и переломался в Красноярске

В Красноярске мужчина сорвался с высоты восьмого этажа, пытаясь скрыться от вернувшегося супруга своей любовницы. Инцидент произошел, когда хозяин квартиры безуспешно пытался попасть домой, услышав доносившийся из-за запертой двери плач ребенка, сообщает 360.ru .

Не сумев открыть замок, мужчина вызвал специалистов экстренных служб. В процессе вскрытия входной двери находившаяся внутри женщина отперла замок сама.

Она сообщила спасателям, что из оконного проема ее квартиры только что выпрыгнул человек.

Спустившись во двор жилого дома, сотрудники экстренных служб обнаружили упавшего мужчину. Он получил тяжелейшие травмы.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение. Выяснением всех деталей и обстоятельств случившегося занимаются сотрудники полиции.

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