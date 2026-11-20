Центр амбулаторной онкологической помощи обслуживает Воскресенск и Егорьевск — всего 221 926 жителей. На диспансерном учете состоят 5 113 человек. По выявляемости лидирует рак предстательной железы, далее идут рак молочной железы, кожи (базалиома, меланома, плоскоклеточный рак), опухоли желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, толстой кишки) и рак легких.

Злокачественные опухоли на ранних стадиях могут развиваться без боли и других симптомов. Боль, резкая потеря веса и слабость нередко появляются, когда опухоль уже достигла больших размеров или дала метастазы. На поздних стадиях лечение становится сложнее и тяжелее для организма.

«Не нужно ждать симптомов, чтобы пойти к врачу. Относитесь к диспансеризации как к техническому осмотру автомобиля: вы делаете его не тогда, когда машина сломалась посреди дороги, а чтобы предотвратить эту поломку», — посоветовал онколог, заведующий Воскресенским онкологическим центром Андрей Сергеев.

Программа онкоскрининга при диспансеризации включает обследования для выявления частых и опасных видов рака: • маммографию для выявления рака молочной железы — женщинам 40–75 лет раз в два года; • мазок с шейки матки на онкоцитологию — женщинам 18–64 лет раз в три года; • анализ кала на скрытую кровь для выявления рака толстой кишки — в 40–64 года раз в два года, в 65–75 лет ежегодно; • анализ крови на ПСА для выявления рака предстательной железы — мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года; • флюорографию или рентген легких для выявления рака легкого — всем гражданам раз в два года; • ЭГДС (гастроскопию) для выявления рака желудка — всем в возрасте от 45 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.