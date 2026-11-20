Более 45 участников «Движения первых» из школы №3 Реутова изучили правила сортировки отходов на занятии Ногинского регоператора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Встреча прошла в рамках авторского просветительского цикла «Береги природу, сортируй отходы». Специалисты Ногинского регоператора с помощью видеороликов и слайдов объяснили школьникам, что относится к твердым коммунальным отходам и почему нельзя смешивать их фракции.

На практической части участники изучили образцы вторсырья и научились различать их на ощупь и по внешним признакам. Затем в игре «Сортировка» они на скорость распределяли отходы по нужным контейнерам. Школьники также спрашивали, куда сдавать батарейки и что делать с грязной упаковкой.

По итогам занятия ребята закрепили правила разделения вторсырья и узнали, как сортировка помогает экономить природные ресурсы. Участники обсудили значение личного вклада в защиту окружающей среды. Такие уроки призваны формировать устойчивые экологические привычки.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Просветительская работа с детьми и взрослыми остается одной из приоритетных задач.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.