Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о риске тяжелого отравления при сочетании алкоголя с рядом антибиотиков. Врач дал разъяснения в рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили об опасности употребления алкоголя во время лечения антибиотиками. Сочетание этанола с рядом таких препаратов может вызвать дисульфирамоподобную реакцию — тяжелое отравление.

«Если смешать этанол с рядом антибиотиков, организм уже не может эффективно расщеплять спирт. В крови копится токсичный альдегид, вызывая покраснение лица, тошноту, спазмы в животе, головную боль и скачки давления», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, печень при этом получает двойную токсическую нагрузку. Негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт может проявляться тошнотой, рвотой и диареей.

Холдин добавил, что употребление алкоголя во время лечения тормозит восстановление организма и может свести на нет результаты терапии. Концентрация препарата падает, инфекция остается недолеченной и рискует вернуться в более тяжелой и устойчивой к лекарствам форме.

Сейчас проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.