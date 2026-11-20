Актриса находится за границей и на заседание не пришла, хотя получила извещение. Она вправе обжаловать решение в течение 10 суток.

Это не первый штраф Трояновой* после отъезда из России. По данным Федеральной службы судебных приставов, у нее остаются три непогашенные задолженности на общую сумму 145,8 тыс. рублей.

В ноябре 2025 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, призывы к терроризму и действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Троянова* пыталась обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.

Актриса получила широкую известность благодаря главной роли в сериале «Ольга». В 2022 году она публично выступила против специальной военной операции и вскоре покинула Россию.

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* Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов.