Стюардессе сломали нос во время драки в столичном метро

Стюардесса устроила драку с другой пассажиркой в Московском метрополитене. Она избила оппонентку, но сама получила перелом носа, когда в потасовку вмешался пенсионер, сообщает «112» .

Конфликт произошел в вагоне поезда между станциями «Белорусская» и «Сокол». Две женщины сначала устроили словесную перепалку, а затем принялись избивать друг друга руками и ногами.

В драку вмешался 66-летний пенсионер. Он попытался разнять девушек, но в процессе ударил стюардессу по лицу. Она получила перелом носа, а вот у ее оппонентки диагностировали сотрясение мозга, гематому и ссадины на шее. Пенсионер от медицинской помощи отказался.

В отношении стюардессы возбуждено уголовное дело о побоях. Женщину задержали в Зеленограде, она находится под подпиской о невыезде.

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