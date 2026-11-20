Пенсионер умер во время игры в волейбол в московской школе

На северо-востоке Москвы мужчина скончался во время волейбольного матча в школьном спортзале, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Несчастный случай произошел в четверг около 19:45 в школе на улице Широкая. 72-летний пенсионер, как обычно, пришел поиграть в волейбол с приятелями.

Мужчина играл на позиции нападающего, активно двигался и часто прыгал. К середине матча при очередном прыжке он почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. По данным издания, у него оторвался тромб. Пенсионер умер на месте.

По словам близких, москвич занимался спортом больше трех месяцев и тщательно следил за здоровьем. До выхода на пенсию он работал монтажником.

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