Бывший трансгендер*-блогер Хилми Форкс (Хильми Олейник) рассказал в интервью Ксении Собчак, как ему приходилось выживать в колонии. Тиктокер признался, что ему приходилось жить «по-волчьи», подстраиваться под обстановку и даже «бить морду».

Хилми рассказал, что сначала его поселили в барак для инвалидов, в котором в основном были пожилые люди. Они относились к нему как к представителю «низшей касты».

«У меня была каста, что со мной нельзя здороваться, пить с одной кружки, сидеть за одним столом, курить одну сигарету. Иначе станешь таким же», — рассказал Хилми.

Он подчеркнул, что любой из 1500 обитателей колонии мог отправить его мыть полы, «долины» и «крокодилы» (умывальники и унитазы). Иногда его избивали палкой, потому что трогать руками «обиженного» запрещено.

Тюрьма заставила Хилми учиться тем самым «волчьим» законам. Блогер подчеркнул, что в нем и до этого был характер, но в тюрьме он еще больше ожесточился.

«Из волчонка вырос в волка. Был случай, что мне приходилось бить морду на зоне людям. Был один человек, который провоцировал и провоцировал. Я вывел его со столовой, повел его зимой в то место, где никого нет. Не доходя, уже просто ему настучал в лицо», — вспомнил блогер.

Хилми освободили из тюрьмы 8 октября. Он отсидел три года в колонии по статье о распространении порнографии. Ранее блогер делился архивными видеозаписями из исправительного учреждения. На них он мыл напольные унитазы, а также жаловался на глубокие душевные травмы и сложности с адаптацией к нормальной жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.