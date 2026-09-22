Онколог из Подольска призвал регулярно проверяться на рак легкого

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Подольской больницы Сергей Нифатов сообщил, что с начала 2026 года в округе выявили 59 новых случаев рака легкого. Специалист призвал жителей регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак легкого остается самым распространенным видом злокачественных новообразований в мире. В России он занимает первое место по заболеваемости среди мужчин и первое место по смертности среди мужчин и женщин. В Подольской областной клинической больнице лечение проходят 212 пациентов с таким диагнозом.

К факторам риска относятся наследственная предрасположенность, активное и пассивное курение, возраст старше 50 лет, радиоактивное облучение, хронические болезни органов дыхания, вирусные инфекции, контакт с канцерогенными веществами и неблагоприятная экология. Заболевание может протекать скрыто и рано давать метастазы. Среди признаков — слабость, отечность, головокружение, снижение аппетита и веса, а на поздних стадиях — боль, одышка, сухой кашель и кровохарканье.

«С начала этого года нами выявлено 59 новых случаев рака легкого. До 60% онкологических поражений легких выявляются на флюорографии. Поэтому важно проходить диспансеризацию и профосмотры, а также сезонную вакцинацию регулярно. Чем раньше выявлен рак легкого и начато лечение, тем выше шансы больного на жизнь», — рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Подольской больницы Сергей Нифатов.

Жители округа могут проверить здоровье в поликлиниках, на выездных диспансеризациях, Единых днях диспансеризации и днях открытых дверей центра. Ближайший день открытых дверей пройдет в субботу, 26 сентября, с 9:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется, необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС или его фотографию.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.