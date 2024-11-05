Онищенко: дополнительных мер в борьбе с вирусом Коксаки не нужно

Чтобы справиться с распространением вируса Коксаки, не нужны дополнительные санитарные меры. Сейчас нужно усилить действующий инфекционный режим, сообщил РИАМО врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что в Турции возросло число россиян, по предварительным данным, подхвативших вирус Коксаки. На распространение заболевания в детских садах и школах пожаловались жители трех регионов России.

«Это закономерный подъем (заболеваемости — ред.), сейчас надо подумать о другом, у нас дети пошли в школы. Значит, нужен утренний фильтр, измерение температуры, для опознания первых признаков. Это позволяет выявлять температурящих и изолировать их. Во-вторых, нужно усилить инфекционный режим. Дополнительных мер вводить не нужно, просто нужно соблюдать те, что есть», — сказал Онищенко.

Он добавил, что к соблюдению мер нужно подходить ответственно. Онищенко также советует уделить внимание тщательному соблюдению санитарных мер на кухнях в школьных и детсадовских столовых и прочих пунктах общественного питания.

Врач-эпидемиолог добавил, что при необходимости школьников нужно переводить на дистанционный формат обучения. Онищенко также подчеркнул важность информирования населения и снабжения врачей методическими рекомендациями.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов семейства Picornaviridae, которые состоят из одной нити РНК (рибонуклеиновой кислоты). Он назван так, потому что впервые был обнаружен в городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в Нью-Йорке.

Вирус Коксаки А проявляется в виде характерной сыпи, поражении дыхательных путей, стоматите, герпангине и других симптомах. Вирус Коксаки В чаще поражает сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становится причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.