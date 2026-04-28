«Она молодец»: онколог оценила танцы Лерчек при раке

В беседе с изданием специалист отметила, что пациенты с одинаковыми диагнозами по-разному переносят болезнь. По ее словам, чаще положительная динамика наблюдается у тех, кто сохраняет активность и интерес к жизни.

«В моей практике были такие пациенты, у которых была четвертая стадия рака, и они очень активно, несмотря ни на что, занимались работой, какой-то общественной деятельностью. В большинстве случаев онкологических заболеваний мы понимаем, что послужило триггером и причиной, но очень часто есть еще психосоматические факторы. Болезнь протекает очень быстро. Иногда у меня бывают такие пациенты, у которых один и тот же диагноз, но один закрылся и ничего не делает, не хочет, у него апатия, а другой активно принимает участие в жизни и выздоравливает», — рассказала врач.

Онколог положительно оценила возвращение Лерчек к танцам и спорту и предположила, что с блогершей работают психологи.

«Она молодец. И здесь, конечно, я понимаю, что с ней работают не только врачи, которые лечат рак, но и команда психологов, которые позитивно настраивают ее. У нее большая сила воли к жизни, поэтому думаю, что с таким посылом все будет очень хорошо у нее. Дай Бог ей здоровья, она молодец», — отметила Пурцхванидзе.

Ранее сообщалось, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Несмотря на болезнь, блогер запустила бренд косметики и вернулась к занятиям танцами.

