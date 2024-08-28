Олимпийская чемпионка по фехтованию Грачева родила в роддоме Балашихи

Инна Грачева — является заслуженным мастером спорта и двукратной чемпионкой по фехтованию. 22 августа знаменитая чемпионка уже второй раз стала счастливой мамой и родила прекрасного малыша. Роды проходили в Балашихинском роддоме, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодарим Инну за то, что среди различных родильных домов она выбрала именно наш и будем рады, если когда-то она вернется к нам еще за одним малышом», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач акушер-гинеколог Михаил Кудрявцев.

Семья Грачевых очень ответственно подошла к вопросу выбора родильного дома и среди различных родильных домов и перинатальных центров Москвы и Московской области, благодаря отзывам наших пациентов, выбрали именно Балашихинский родильный дом и приехали к нам на роды из Курской области.

Кроме того, Инна заранее позаботилась о выборе врача и акушерки на роды и ее роды вел врач акушер-гинеколог Михаил Кудрявцев и так же, ее сопровождала акушерка Надежда Соколова.

На протяжении всех родов Михаил и Надежда всегда были рядом с Инной и постарались сделать все, чтобы ее роды прошли максимально мягко и комфортно для будущей мамы и ее малыша.

В дальнейшем после родов Инна вместе с мужем и малышом пребывали в комфортных семейных апартаментах и на данный момент выписаны из родильного дома в удовлетворительном состоянии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.