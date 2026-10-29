Округа Подмосковья поддержат выпускников медвузов, работающих с наставниками

В региональном парламенте уточнили, что норму привели в соответствие федеральному закону. Муниципалитеты смогут оказывать дополнительные меры поддержки выпускникам медицинских вузов, проходящим программу наставничества в учреждениях сферы здравоохранения.

Речь идет о программе, по которой за молодым специалистом закрепляется опытный коллега — наставник. Он поможет выпускнику быстрее освоиться, вникнуть в особенности работы и поделится профессиональными навыками и знаниями.

На дополнительную финансовую поддержку от муниципалитетов могут рассчитывать молодые специалисты, устроившиеся на полную ставку в государственные медучреждения региона. Они могут претендовать на ежемесячную надбавку, ее выплачивают в течение трех лет с момента выпуска. Размер поддержки составляет 15 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. рублей — для специалистов среднего медицинского звена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как поддерживают врачей в регионе. Эта работа сопровождается модернизацией первичного звена и заботой о медиках.

Глава региона подчеркнул, что врачи — в центре внимания властей. Им нужна забота, достойная оплата и дополнительные условия.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

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