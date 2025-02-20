Только 32% женщин в России готовы обойтись без уколов красоты

Исследование компании «Биннофарм Групп» показало, что 68% жительниц России интересуют инъекции как средство омоложения, из них 76% предпочитают ботокс и 71% — гиалуроновую кислоту, сообщает Газета.ru .

Еще 55% участниц опроса используют филлеры, а 27% склоняются к коллагенотерапии. По данным опроса, лишь 32% респонденток сообщили, что не делали «уколы молодости» и не планируют.

Среди сторонниц «уколов красоты» 38% уже попробовали такие процедуры, и 30% только планируют прибегнуть к ним.

Большинство опрошенных женщин — 46% — готовы делать инъекции ради сохранения молодости, 25% — для заботы о себе, еще столько же - чтобы чувствовать себя комфортно в эмоциональном плане, и 18% женщин хотят таким способом повысить самооценку.

Ранее косметолог рассказала, как долго держится эффект от ботокса и как часто нужно повторять эту процедуру.