Капитальный ремонт хирургического корпуса в Наро-Фоминске на старте

В стенах больницы на рабочую встречу собрались все ключевые участники будущего капремонта, чтобы дать старт важному этапу — проектной реализации масштабного преобразования медицинского учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Задача — создать здесь современный медицинский центр, причем сделать это быстрее запланированного срока.

Заместитель главы округа по строительству Евгений Мелентьев лично провёл представителей Минздрава области, подрядчиков и проектировщиков по всем помещениям — от подвала до чердака. Наметили проблемные зоны, требующие особого внимания, обсудили, как можно сократить сроки работ без ущерба для качества.

«Мы договорились искать все возможные пути оптимизации работ. Глава округа Роман Шамнэ поставил перед нами задачу: если существует возможность сдать обновленную больницу раньше контрактных сроков, мы обязаны это сделать» — отметил Мелентьев.

Главный врач больницы Сергей Сидоренко обозначил каким должен стать обновленный корпус: с продуманными пространствами для сложного оборудования, удобными зонами для врачей и пациентов. Это ляжет в основу проектных решений.

Согласно контракту, корпус должен быть капитально отремонтирован до конца 2027 г. Проектировщики приступают к выполнению детальных замеров, определяют даты выхода рабочих на объект, в больнице начинают подготовку помещений к предстоящим работам.

«Мы полностью осознаем свою ответственность, — подчеркнул Сергей Сидоренко. — Ведь за каждым днём этого проекта стоят конкретные люди — наши пациенты, которые ждут качественной и современной медицинской помощи».

Этот день стал отправной точкой большого пути по созданию в Наро-Фоминске хирургического корпуса, соответствующего самым высоким современным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.