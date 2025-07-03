Радио «Хит FM» запустило масштабную федеральную акцию «Лето — это Хит!» среди своих слушателей и подписчиков. Традиционно акцию поддерживают более 20 регионов по всей стране, сообщает пресс-служба организаторов.

С 30 июня по 1 августа в рамках акции «Лето — это Хит!» участникам предстоит запечатлеть свой самый хитовый летний день и отправить фото, заполнив специальную форму на лендинге проекта, либо через социальные сети «Одноклассники» или Telegram.

Каждую неделю хитовое жюри будет выбирать финалистов, которые получат в подарок крутые умные колонки. А уже 1 августа в прямом эфире радио Хит FM будет объявлен победитель, именно он получит главный приз — незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве.

«Акция «Лето — это Хит!» стала по-настоящему хитовым проектом, объединившим нашу многомиллионную аудиторию по всей стране в стремлении запечатлеть самые яркие моменты лета. Уверен, что в этом году участников и позитивных эмоций будет еще больше», — сказал программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Все подробности акции — на сайте радиостанции hitfm.ru, в эфире и на официальных страницах радио Хит FM в социальных сетях.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.