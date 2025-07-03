Мужчина с шизофренией терроризирует бар «Хмельной лис» в Раменском

В одном из баров «Хмельной лис» подмосковного Раменского местный житель по имени Стас регулярно создает проблемы. Персонал бара сообщает, что этот человек неоднократно устраивал беспорядки, включая случай, когда он сломал входную дверь после закрытия заведения, сообщает «Осторожно, Москва» .

Сотрудники бара также рассказали, что мужчина снимает угрожающие видео, где обещает применить физическое насилие к управляющему и натравить на него собак. Они утверждают, что правоохранительные органы не реагируют на проблему должным образом. По словам работников бара, полицейские якобы задерживают нарушителя, но вскоре отпускают его недалеко от места происшествия.

По словам сотрудника заведения, проблемы начались, когда проблемный посетитель взломал дверь. Работницы ближайшего табачного киоска попытались его остановить, но в ответ получили оскорбления и были облиты пивом. Владелец заведения потребовал объяснений, поэтому нарушитель обещал отремонтировать поврежденную дверь. Однако обещание не выполнил, персоналу пришлось самостоятельно починить дверь через три дня. После этого нарушителю отказали в обслуживании.

Спустя неделю после ремонта этот человек снова пришел в заведение. Когда управляющий сообщил ему о запрете на обслуживание, Стас, вероятно из мести, украл барабанные палочки от игровой приставки. Позже другой клиент, знакомый со Стасом, рассказал, что тот хвастался украденными палочками.

От действий мужчины ранее страдала его бывшая жена. По словам женщины, у Стаса диагностированная шизофрения.