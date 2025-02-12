Косметолог рассказала, сколько длится эффект от инъекций ботокса

Врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Стремилова заявила, что эффект от инъекций ботокса может длиться от 3 до 6 месяцев — он дает быстрый и заметный результат, сообщает «Вечерняя Москва».

«Большинство пациентов могут вернуться к своей повседневной жизни сразу после сеанса. Эта минимальная инвазивность делает ботокс привлекательным вариантом для тех, кто не готов к более серьезным хирургическим вмешательствам», — отметила доктор.

По ее словам, уже через несколько дней после процедуры человек видит заметное уменьшение морщин: это позволяет выглядеть свежим и отдохнувшим без длительного периода восстановления кожи.

Изначально ботокс использовали только для борьбы с морщинами, но современная медицина также применяет его в неврологии, педиатрии, терапии и травматологии, добавила врач.