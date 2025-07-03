Школьники Подмосковья могут принять участие во Всероссийском фестивале «Зеркало Будущего»

Осенью при поддержке «Движения Первых» состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего». Это масштабное образовательное и культурное событие объединит талантливых подростков со всей страны, которые создают фильмы, анимацию, видеоблоги, музыку, документальные и танцевальные видеоработы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В программе — мастер-классы от ведущих специалистов индустрии, съемки новых фильмов и образовательная программа по 8 направлениям: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, репортаж, видеоблог, видеоклип, кинотанец, киномузыка.

Прием заявок открыт до 31 июля 2025 года на сайте.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут представить свои рассказы или короткие сценарии. Лучшие идеи будут отобраны профессиональными сценаристами и лягут в основу короткометражных игровых фильмов. Подать заявку можно до также до 31 июля на сайте.

Участие региона в этих проектах — это поддержка юных талантов на федеральном уровне; продвижение культурного и творческого имиджа субъекта РФ; вклад в развитие социальных и медиакомпетенций молодёжи; возможность для ребят представить регион в числе участников очного этапа фестиваля.

За годы проведения кинофестиваль «Зеркало Будущего» успел стать знаковым событием в сфере отечественного образования и культуры. Сотни подростков со всей страны специально снимают фильмы, чтобы принять участие в масштабном творческом проекте и в случае победы пройти обучение у лучших профессионалов в сфере кинематографа, анимации и медиа.

Их ребята в возрасте 12-18 лет могут присылать до конца июля, при этом нужно выбрать направление, тему и свое амплуа на фестивале, приложив ссылку на фильм. Всего предусмотрено восемь направлений: «Игровой фильм», «Анимационный фильм», «Документальный фильм», «Репортаж», «Видеоблог», «Кинотанец», «Киномузыка» и «Видеоклип». В качестве главных тем VIII Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало Будущего PRO» выбраны мужество, отвага, милосердие и культура региона.

После того как жюри назовет лидеров отборочного этапа конкурса, ребятам предстоит создать новое видео на заданную тему. Авторы лучших работ смогут приехать на фестиваль, который пройдет осенью. И там юных творцов по традиции ждет максимально насыщенная программа: они будут учиться, общаться и под руководством наставников снимать новые фильмы, мультфильмы, репортажи, блоги, ставить танцы и писать музыку.

«Зеркало Будущего» знают, ценят и любят. И мы в свою очередь этим дорожим, дорожим репутацией, которая у нас есть, дорожим доверием детей. Многие из них участвуют в конкурсе на протяжении нескольких лет, проходят отбор, приезжают на фестиваль — сложилось целое сообщество грамотных и созидательно настроенных авторов. И мы с удовольствием наблюдаем, как растет профессиональный уровень ребят. По сути, они уже готовы к полноценной работе наравне с взрослыми профи, готовы составить им конкуренцию и выйти в мир большого кинематографа. И некоторые наши участники, кстати, уже это сделали, окончив вузы и начав успешную деятельность в кино или медиа», — рассказал основатель проекта, член Экспертного совета при министерстве культуры РФ Николай Данн.

Стоит отметить, что «Зеркало Будущего PRO» — это передача представителям подрастающего поколения не только специальных знаний и умений. Подростки также приобретают универсальные навыки, учатся работать в команде, ответственно выполнять задачи, искать компромиссы и нетривиальные решения. Кроме того, проект позволяет находить друзей, единомышленников и связи в среде, где ребятам, возможно, предстоит строить карьеру.

Организаторами VIII Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало Будущего PRO» являются общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых» и онлайн-кинотеатр «НольПлюс».

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