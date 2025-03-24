Около 600 бригад скорой помощи ежедневно дежурит в Подмосковье

В настоящее время около 600 бригад скорой помощи дежурит в Подмосковье ежедневно. Они работают с нагрузкой в 11,5 вызовов, сообщил зампред правительства региона — министр здравоохранения области Максим Забелин.

«Работает единый диспетчерский центр по приему вызовов, который координирует работу 11 региональных подразделений, в которые входят 56 подстанций, 91 пост», — сказал Максим Забелин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что за 2024 год скорая медицинская помощь региона получила 2,8 млн обращений.

Ранее губернатор сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.