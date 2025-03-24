Воробьев: тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение

Тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Сегодня (заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона — ред.) Максим Васильевич Забелин расскажет о дополнительном оснащении, усилении и о всем том, что требуется для работы этой важной службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми», — отметил губернатор.