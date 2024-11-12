Около 25 детей родилось в Клину за первую неделю ноября

За прошедшую неделю в Клинском роддоме на свет появилось 25 новорожденных — 14 мальчиков и 11 девочек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинский роддом выбирают не только клинчанки, но и жительницы других населенных пунктов, таких как Шаховская и Конаково, которые также выбрали его для такого важного и волнительного события.

Из 25 новорожденных 9 детей стали первенцами для своих семей, а в 9 семьях появился второй ребенок. Еще 7 семей стали многодетными — в их семьях родились третий и четвертый ребенок.

Кроме того, на этой неделе в роддоме прошли партнерские роды. В Клинском роддоме уже несколько лет успешно проводятся партнерские роды, что позволяет будущим мамам ощущать поддержку и комфорт в важный момент. В акушерском отделении есть индивидуально оборудованные родильные залы, что способствует созданию максимально комфортных условий для рожениц.

Присутствие родственников на родах в России предусмотрено законом, и возможность участвовать в процессе родов доступна каждому. Для того чтобы стать партнером на родах, необходимо пройти обязательные медицинские обследования, такие как флюорография (сроком действия не менее года) и отрицательные анализы на ВИЧ (срок действия — шесть месяцев). Также для участия нужно иметь чистую сменную одежду и обувь, а также отсутствие признаков простуды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.