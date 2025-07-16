Производитель ковровых изделий получит заем ФРП Подмосковья на развитие завода

Фонд развития промышленности Московской области одобрил выдачу льготного займа компании «РоялТафт». При поддержке фонда компания закупит дополнительное оборудование в рамках развития действующего предприятия по выпуску ковровых изделий в Дмитровском муниципальном округе, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа на 100 млн рублей компании «РоялТафт», которая занимается производством ковровых изделий. Средства Фонда, а также собственные средства в размере более 121 млн рублей, компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития своего производства. В результате на предприятии будет дополнительно создано 10 рабочих мест. Проект планируется реализовать до конца этого года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счет приобретения оборудования компания планирует увеличить объемы производства тканных ковров и тафтингового ковролина. Мощности нового оборудования позволят выпускать до 4,3 млн кв. м ковровых изделий.

Средства компании «РоялТафт» будут предоставлены по программе подмосковного ФРП «Импортозамещение» с процентной ставкой 3% годовых. Срок займа составит 3 года. Подробнее о программах регионального ФРП можно узнать на сайте организации: https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.