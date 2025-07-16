В Дмитрове приступили к сносу аварийного жилого дома

В микрорайоне ДЗФС Дмитрова приступили к сносу аварийного жилого дома № 33. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный жилой дом — двухэтажный, площадью немногим более 1 055 кв. м. Вследствие морального и физического износа строительных конструкций, здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 12 квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 590 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 340 объекта, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.