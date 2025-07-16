Юные вокалисты Подмосковья стали призерами международного конкурса Образцовой

XI международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился в Санкт-Петербурге. Участники из Подмосковья получили I и II премии конкурса в возрастной группе 9-11 лет, а также дипломы и специальные призы конкурса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

I и II премии конкурса получили ученики Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева в округе Коломна. Обладателем I премии в первой возрастной группе (9-11 лет) стала Василиса Ершова, II премию в этой же группе получил Виктор Зарубин. Василиса обучается 3 года по классу академического вокала. Она становилась лауреатом многих вокальных конкурсах и выступала в концертах с такими именитыми коллективами, как оркестр филармонии Санкт-Петербурга, Государственный оркестр «Виртуозы Москвы». Виктор обучается 2 года по классу академического вокала и является лауреатом зональных, межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсов. Обучает ребят преподаватель Ирина Николаевна Ильина — обладатель премии губернатора Московской области «Лучший по профессии».

Кроме главных призов конкурса Елены Образцовой участники от Московской области удостоились дипломов и специальных премий. Дипломантами конкурса стали Любовь Блокина-Мечталина (Коломна), Леонид Сурдоленко (Коломна), Эдуард Семенов (Долгопрудный), Николь Троницкая (Коломна), Лиана Григорян (Балашиха), Анна Ракова (Жуковский), Дарья Швырева (Раменское).

Специальную премию Культурного центра Елены Образцовой «Дебют» вручили Любови Блокиной-Мечталиной. Николь Троницкая завоевала специальную премию Благотворительного фонда Елены Образцовой. Специальный приз «За лучшее исполнение вокального сочинения на стихи А. С. Пушкина» от Фонда развития Государственного Русского Музея «Друзья Русского Музея» получил Эдуард Семенов.

Конкурс организован Культурным центром Елены Образцовой и проводится с 2006 года. Это один из самых масштабных и значительных проектов Культурного центра, основанного легендарной оперной певицей в 1996 году. Конкурс проводился в рамках проекта «Дети-наследники великой музыкальной культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых юных вокалистов, а также совершенствование их исполнительского мастерства и расширение творческих контактов между российскими и зарубежными музыкантами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.