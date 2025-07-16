СК обвинил подростка в Подмосковье в попытке обмануть пенсионера на деньги

В Егорьевске следователь предъявил обвинение 16-летнему подростку в покушении на мошенничество в крупном размере в отношении пенсионера, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

По информации следствия, 14 июля подросток, вступив в сговор с неизвестными, решили обманом похитить деньги пенсионера. С жертвой связались по телефону, представившись сотрудниками службы финансового мониторинга. Мошенники ввели пожилого человека в заблуждение, они сказали, что для сохранности денег их нужно положить в безопасную банковскую ячейку, при этом их следовало передать курьеру, в роли которого и выступил обвиняемый.

Родственники пенсионера, узнав о звонке, обратились к правоохранителям. На следующий день подросток передал пенсионеру поддельный инкассаторский лист, получил от него свыше 600 тыс. рублей. Во время передачи денег злоумышленника задержали.

Следователи допросили задержанного, изъяли мобильные телефоны и записи с камер видеонаблюдения, где есть момент передачи денег. Юношу планируют поместить под стражу.