Более 3 тыс человек посетили первый день фестиваля «Заповедное» в Горках Ленинских

На территории исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» проходит самый масштабный паблик-арт фестиваль «Заповедное». Первые дни фестиваля объединили более 40 современных художников и 30 артистов и музыкантов, а на работы и представления современных художников пришли посмотреть более 3 тыс. гостей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Свои паблик-арт объекты специально для фестиваля создавали художники из разных городов России. Уникальность произведений современных художников заключается еще и в том, что они способны менять свой облик в зависимости от времени суток. Некоторые объекты можно оценить только в ветренную погоду.

Работы размещены на трех площадках: в здании галереи «Заповедное», организованном в историческом здании хозяйственного комплекса усадьбы Горки, построенном в 1909 году; парковой зоне и лесу на территории музея-заповедника.

«Само слово «заповедное» у нас ассоциируется с оберегаемым, особенно дорогим. Поэтому мы провели огромную работу, чтобы сохранить Хозяйственный комплекс усадьбы Горки и дать пока лишь одной, но самой большой постройке новую жизнь. Галерея «Заповедное» станет новым удивительным арт-пространством в регионе, и в отличие от многих других она будет находиться не в мегаполисе, а на исторической территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Символично, что когда-то хозяйство имения, построенное богатейшей женщиной Российской империи Зинаидой Морозовой-Рейнбот, было образцовым, передовым. Чуть ли не единственным в России. Мы тоже постарались, чтобы фестиваль «Заповедное» был самым прогрессивным. Уверен, что и галерея, и программа фестиваля сделают «Горки Ленинские» стартовой точкой для ценителей современного искусства», — рассказал гостям директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В день открытия фестиваля для гостей прошла большая программа: мастер-классы от художников-участников по лепке, технике эстампа, театральные лаборатории, перформансы, публичные обсуждения современного искусства с художниками и кураторам проекта. Музыкальным хедлайнером дня стала группа, играющая экспериментальный рок, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».

Паблик-арт фестиваль «Заповедное» в Горках Ленинских продлится до 28 сентября.

Подробная информация и билеты на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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